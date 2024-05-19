Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)БАЛЬЗАМ-МАСКА "МУМІЙО АЛТАЙСЬКЕ І МЕД" серії "ДОМАШНИЙ ДОКТОР"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ-МАСКА "МУМІЙО АЛТАЙСЬКЕ І МЕД" серії "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" 500 мл - Київ (302487) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, шосе Харківське, 164
Всього: упаковка (1)
157,10
Економія: -38,17 грн
118,93 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
Всього: упаковка (1)
89,85
Економія: -9,98 грн
79,87 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
Всього: упаковка (1)
90,27
Економія: -12,36 грн
77,91 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Перемоги, 184
Всього: упаковка (1)
79,33
Економія: -4,25 грн
75,08 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
83,28
Економія: -7,68 грн
75,60 грн
Сатурн-фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 16:00
Харків, перех. Чичибабіна / Зойфера Юри, 2/5
Всього: упаковка (1)
96,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом