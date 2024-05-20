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БАЛЬЗАМ-МАСКА "КЕФІРНА З БДЖОЛИНИМ МОЛОЧКОМ" серії "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" 500 мл - Одеса (302484) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Канатна, 78
Всього: упаковка (1)
79,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
85,90 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (1)
91,77
Економія: -1,03 грн
90,74 грн
Аптека сімейна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. Соборна, 41
Всього: упаковка (1)
86,73 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Всього: упаковка (1)
90,71
Економія: -14,85 грн
75,86 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Нова Ушиця, вул. Подільська, 15/1
Всього: упаковка (1)
80,59 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
101,60
Економія: -10,68 грн
90,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (1)
83,23
Економія: -5,45 грн
77,78 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хотин, вул. Хмельницького Богдана, 4-А
Всього: упаковка (1)
91,52
Економія: -0,44 грн
91,08 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 18
Всього: упаковка (1)
79,86 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Руська, 255-Б
Всього: упаковка (1)
100,67 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Чернівці, перех. Героїв Майдану / Загули Дмитра, 9/2
Всього: упаковка (1)
101,07 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Красноїльськ, вул. Штефан чел Маре, 155-А/2
Всього: упаковка (1)
90,66 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 16
Всього: упаковка (1)
80,63
Економія: -1,53 грн
79,10 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кіцмань, вул. Незалежності, 69
Всього: упаковка (1)
80,52
Економія: -1,25 грн
79,27 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 36-А
Всього: упаковка (3)
90,81 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
Всього: упаковка (1)
79,49
Економія: -0,30 грн
79,19 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3
Всього: упаковка (1)
79,79
Економія: -0,42 грн
79,37 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Всього: упаковка (1)
84,00
Економія: -4,20 грн
79,80 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 100-А
Всього: упаковка (1)
91,06 грн