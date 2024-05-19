Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)БАЛЬЗАМ-МАСКА "КЕФІРНА З БДЖОЛИНИМ МОЛОЧКОМ" серії "ДОМАШНИЙ ДОКТОР"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ-МАСКА "КЕФІРНА З БДЖОЛИНИМ МОЛОЧКОМ" серії "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" 500 мл - Львів (302484) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 24
Всього: упаковка (3)
100,43
Економія: -0,61 грн
99,82 грн
В інших містах:
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубляни, вул. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
92,08
Економія: -0,94 грн
91,14 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 32
Всього: упаковка (1)
80,36 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:30
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 65/1
Всього: упаковка (1)
80,23 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Калинів, пл. Авіації, 1
Всього: упаковка (1)
80,05
Економія: -0,50 грн
79,55 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Шухевича, 12-А
Всього: упаковка (1)
91,03
Економія: -0,20 грн
90,83 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Стуса Василя, 53
Всього: упаковка (1)
91,17 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 13
Всього: упаковка (1)
90,78 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Успенська, 48/63
Всього: упаковка (1)
92,09 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Скоропадського, 14
Всього: упаковка (1)
100,02 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Горохів, вул. Торгова, 4
Всього: упаковка (1)
91,80 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 8
Всього: упаковка (1)
100,91 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Дзвонарська, 15-А
Всього: упаковка (1)
86,57
Економія: -0,66 грн
85,91 грн
Сімейна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Галич, пл. Різдва, 18
Всього: упаковка (1)
85,67
Економія: -0,36 грн
85,31 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Долина, вул. Бандери Степана, 3-А
Всього: упаковка (1)
90,62 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, бульв. Шевченка Тараса, 25
Всього: упаковка (1)
99,87
Економія: -0,39 грн
99,48 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рожнятів, вул. Стуса Василя, 13
Всього: упаковка (1)
91,03 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Пулюя Івана, 6
Всього: упаковка (1)
80,01
Економія: -0,39 грн
79,62 грн
Сімейна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Симоненка Василя, 12
Всього: упаковка (1)
86,10
Економія: -0,13 грн
85,97 грн
Сімейна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 167
Всього: упаковка (2)
80,41 грн