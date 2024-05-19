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БАЛЬЗАМ-МАСКА "КЕФІРНА З БДЖОЛИНИМ МОЛОЧКОМ" серії "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" 500 мл - Київ (302484) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3
Всього: упаковка (1)
80,57 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 5
Всього: упаковка (1)
85,93 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 100-А
Всього: упаковка (1)
91,81
Економія: -0,29 грн
91,52 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
Всього: упаковка (1)
80,15 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Всього: упаковка (1)
84,00
Економія: -4,20 грн
79,80 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Всього: упаковка (1)
80,50 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 18
Всього: упаковка (1)
80,49 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 36-А
Всього: упаковка (3)
91,88
Економія: -0,95 грн
90,93 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Перемоги, 184
Всього: упаковка (1)
79,33
Економія: -4,25 грн
75,08 грн
Аптека сімейна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. Соборна, 41
Всього: упаковка (1)
86,87
Економія: -0,14 грн
86,73 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (1)
91,47
Економія: -1,13 грн
90,34 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 113-А
Всього: упаковка (1)
86,08
Економія: -0,35 грн
85,73 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Клесів, вул. Залізнична, 12
Всього: упаковка (1)
91,82 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 16
Всього: упаковка (1)
79,91 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нова Ушиця, вул. Подільська, 15/1
Всього: упаковка (1)
79,63 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Стельмаха Володимира, 1-В
Всього: упаковка (1)
70,10 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Коновальця, 2-А
Всього: упаковка (1)
90,49 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
100,71 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Зарічне, вул. Фестивальна, 21-А
Всього: упаковка (1)
100,30 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Млинів, вул. Бандери Степана, 38
Всього: упаковка (1)
91,36 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ківерці, вул. Шевченка, 2-А
Всього: упаковка (2)
92,00
Економія: -1,42 грн
90,58 грн