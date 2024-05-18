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БАЛЬЗАМ-МАСКА "КЕФІРНА З БДЖОЛИНИМ МОЛОЧКОМ" серії "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" 500 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (302484) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (1)
83,40
Економія: -5,62 грн
77,78 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
100,58
Економія: -9,66 грн
90,92 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Всього: упаковка (1)
89,78
Економія: -13,92 грн
75,86 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
Всього: упаковка (1)
79,86 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (1)
91,69
Економія: -1,39 грн
90,30 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3
Всього: упаковка (1)
79,88 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Канатна, 78
Всього: упаковка (1)
79,80 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 5
Всього: упаковка (1)
86,35 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
85,90 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 100-А
Всього: упаковка (1)
91,77
Економія: -0,23 грн
91,54 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Всього: упаковка (1)
84,00
Економія: -4,20 грн
79,80 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 18
Всього: упаковка (1)
80,18
Економія: -1,11 грн
79,07 грн
Аптека сімейна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. Соборна, 41
Всього: упаковка (1)
86,49
Економія: -1,08 грн
85,41 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Перемоги, 184
Всього: упаковка (1)
79,33
Економія: -4,25 грн
75,08 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 36-А
Всього: упаковка (3)
91,74
Економія: -0,39 грн
91,35 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Нова Ушиця, вул. Подільська, 15/1
Всього: упаковка (1)
80,42
Економія: -1,41 грн
79,01 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 113-А
Всього: упаковка (1)
85,60
Економія: -0,02 грн
85,58 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 16
Всього: упаковка (1)
80,39
Економія: -1,25 грн
79,14 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хотин, вул. Хмельницького Богдана, 4-А
Всього: упаковка (1)
91,10 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
100,75
Економія: -0,80 грн
99,95 грн