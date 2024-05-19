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БАЛЬЗАМ-МАСКА "ПИВНІ ДРІЖДЖІ ТА ОЛИВКОВА ОЛІЯ" серії "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" 500 мл - Львів (302482) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Шептицького, 1-А
Всього: упаковка (1)
91,92
Економія: -1,54 грн
90,38 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 13
Всього: упаковка (1)
100,21 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Скоропадського, 14
Всього: упаковка (1)
100,46 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Борислав, вул. Весняна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
92,07
Економія: -0,55 грн
91,52 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Старий Самбір, вул. Галицького Лева, 1-С
Всього: упаковка (1)
80,51
Економія: -0,29 грн
80,22 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Радивилів, вул. Четвертного, 5-Я
Всього: упаковка (2)
100,37
Економія: -0,47 грн
99,90 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Брошнів-Осада, вул. 22-го Січня, 94-А
Всього: упаковка (1)
100,04 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Галич, пл. Різдва, 18
Всього: упаковка (2)
91,28
Економія: -0,06 грн
91,22 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, бульв. Шевченка Тараса, 25
Всього: упаковка (1)
100,40
Економія: -0,14 грн
100,26 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Пулюя Івана, 6
Всього: упаковка (1)
80,27
Економія: -0,51 грн
79,76 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 20
Всього: упаковка (1)
100,19
Економія: -0,48 грн
99,71 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Миру, 90
Всього: упаковка (1)
91,94 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Сорохтея, 41-А
Всього: упаковка (1)
85,67
Економія: -0,10 грн
85,57 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Солотвин, вул. Грушевського Михайла, 18
Всього: упаковка (1)
101,13
Економія: -0,71 грн
100,42 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Отинія, вул. Свободи, 3
Всього: упаковка (1)
99,64 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Перемоги, 12
Всього: упаковка (1)
91,79 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Грушевського Михайла, 111
Всього: упаковка (1)
91,21
Економія: -0,24 грн
90,97 грн
Аптека сімейна
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Надвірна, вул. Чорновола В'ячеслава, 8
Всього: упаковка (1)
100,56 грн
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Захисників України, 39
Всього: упаковка (1)
100,84 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
91,64 грн