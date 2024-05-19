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БАЛЬЗАМ-МАСКА "ПИВНІ ДРІЖДЖІ ТА ОЛИВКОВА ОЛІЯ" серії "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" 500 мл - Київ (302482) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
Всього: упаковка (1)
79,89 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Перемоги, 184
Всього: упаковка (1)
79,33
Економія: -4,25 грн
75,08 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128-А
Всього: упаковка (1)
91,06 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Овруч, вул. Шевченка Тараса, 47
Всього: упаковка (1)
90,99 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Баранівка, вул. Першотравнева, 3-Б
Всього: упаковка (1)
73,00
Економія: -2,19 грн
70,81 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (2)
86,66 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Клесів, вул. Залізнична, 12
Всього: упаковка (1)
100,25
Економія: -0,98 грн
99,27 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 16
Всього: упаковка (1)
91,88 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 24
Всього: упаковка (1)
85,61
Економія: -0,26 грн
85,35 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Стельмаха Володимира, 1-В
Всього: упаковка (1)
99,54
Економія: -0,20 грн
99,34 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Коновальця, 2-А
Всього: упаковка (1)
91,57 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
91,90 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дубно, вул. Грушевського Михайла, 111
Всього: упаковка (1)
90,77 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Кельменці, вул. Сагайдачного Петра, 4-А
Всього: упаковка (1)
92,10 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Захисників України, 39
Всього: упаковка (1)
100,89
Економія: -0,51 грн
100,38 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Перемоги, 12
Всього: упаковка (1)
91,81 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Радивилів, вул. Четвертного, 5-Я
Всього: упаковка (2)
100,07
Економія: -0,72 грн
99,35 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Головна, 105
Всього: упаковка (1)
100,59
Економія: -0,67 грн
99,92 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кіцмань, вул. Незалежності, 69
Всього: упаковка (1)
90,89
Економія: -0,15 грн
90,74 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Городенка, вул. Богуна Івана, 1-К
Всього: упаковка (1)
91,26 грн