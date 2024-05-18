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БАЛЬЗАМ 911 ЖИВОКІСТ 100 мл - Харків (308797) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 213 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
49,77 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
45,33 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (2)
45,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
44,97 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
45,32 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
49,97 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (5)
44,93 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
44,75 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
44,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
49,55 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
45,29 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
49,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (10)
47,34 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (3)
47,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (2)
45,34 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Всього: упаковка (1)
47,51 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
45,32 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (3)
49,39 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (4)
45,16 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
47,10 грн