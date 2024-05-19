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EXPRESS BEAUTY МАСКА ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ ШКІРИ З АПЕЛЬСИНОМ 8 мл, №2 - Київ (185011) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 15/14
Всього: упаковка (1)
128,40 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (1)
117,00 грн
В інших містах:
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (1)
128,40 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (2)
133,03
Економія: -0,64 грн
132,39 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Тернопіль, вул. Сагайдачного, 3/7
Всього: упаковка (1)
128,40 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
Всього: упаковка (1)
133,07
Економія: -0,85 грн
132,22 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
117,86
Економія: -5,06 грн
112,80 грн
Аптека біля ратуші
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
133,07 грн
Центральна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
131,31
Економія: -0,38 грн
130,93 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
128,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
128,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
136,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
136,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (1)
128,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всього: упаковка (1)
128,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13
Всього: упаковка (2)
128,40 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом