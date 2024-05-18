Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено

В інших містах:

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Запоріжжя, просп. Соборний, 147 Всього: упаковка (2) 117,21 Економія: -4,41 грн 112,80 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Васильківська, 15/14 Всього: упаковка (1) 128,40 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71 Всього: упаковка (1) 132,97 Економія: -1,34 грн 131,63 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч Всього: упаковка (1) 128,40 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Тернопіль, вул. Сагайдачного, 3/7 Всього: упаковка (1) 128,40 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Луцьк, просп. Соборності, 43 Всього: упаковка (2) 131,38 Економія: -0,64 грн 130,74 грн Забронювати

Аптека біля ратуші Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19 Всього: упаковка (1) 131,53 грн Забронювати

Центральна Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2 Всього: упаковка (1) 132,77 Економія: -0,48 грн 132,29 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Львів, просп. Шевченка Тараса, 22 Всього: упаковка (1) 128,40 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Львів, вул. Галицька, 19 Всього: упаковка (1) 128,40 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Львів, пл. Міцкевича, 6/7 Всього: упаковка (1) 136,00 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Львів, вул. Шевченка Тараса, 17 Всього: упаковка (1) 136,00 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Ужгород, пл. Корятовича, 8/1 Всього: упаковка (1) 128,40 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Ужгород, пл. Корятовича, 3 Всього: упаковка (1) 128,40 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13 Всього: упаковка (2) 128,40 грн Забронювати

Альго-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2 Всього: упаковка (1) 117,00 грн