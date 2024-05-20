БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА "БДЖОЛИНА ОТРУТА" 75 мл - Одеса (165708) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 11 аптеках
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Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
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Одеса, вул. Степова, 52/1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 68
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Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
Аптека низьких цін
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Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
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Одеса, пров. Семафорний, 4
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Одеса, дорога Фонтанська, 2
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Одеса, вул. Сегедська, 13
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Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
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Одеса, дорога Люстдорфська, 162
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Аптека оптових цін
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Одеса, просп. Добровольського, 155
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
1 соціальна аптека
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Миколаїв, просп. Богоявленський, 338/1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Б
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Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
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Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
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Миколаїв, вул. Софіївська, 27
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Мішково-Погорілове, пров. Мирний, 23