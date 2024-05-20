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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА "БДЖОЛИНА ОТРУТА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА "БДЖОЛИНА ОТРУТА" 75 мл - Одеса (165708) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (1)
65,90
Економія: -17,00 грн
48,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Степова, 52/1
Всього: упаковка (1)
65,90
Економія: -17,00 грн
48,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 68
Всього: упаковка (2)
59,53 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
Всього: упаковка (2)
48,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
58,57
Економія: -8,51 грн
50,06 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (2)
65,90
Економія: -17,00 грн
48,90 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (1)
56,22
Економія: -5,06 грн
51,16 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Сегедська, 13
Всього: упаковка (2)
63,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
57,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 162
Всього: упаковка (2)
57,62 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 155
Всього: упаковка (2)
57,76 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
Всього: упаковка (1)
51,37
Економія: -6,06 грн
45,31 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338/1
Всього: упаковка (2)
48,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Б
Всього: упаковка (2)
54,53 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
Всього: упаковка (1)
57,99 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (2)
63,28 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Знаменська, 41
Всього: упаковка (2)
57,53 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (6)
57,54 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Софіївська, 27
Всього: упаковка (1)
54,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Мішково-Погорілове, пров. Мирний, 23
Всього: упаковка (1)
57,48 грн