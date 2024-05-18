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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА "БДЖОЛИНА ОТРУТА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА "БДЖОЛИНА ОТРУТА" 75 мл - Харків (165708) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеці
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
58,11 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
54,85 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
54,35 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
57,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
57,51 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (6)
57,49 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (2)
57,98 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (6)
57,34 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
50,49 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
57,43 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (1)
65,90
Економія: -17,00 грн
48,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Незалежності, 7
Всього: упаковка (1)
65,90
Економія: -17,00 грн
48,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
55,39
Економія: -8,47 грн
46,92 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 41/43
Всього: упаковка (2)
65,90
Економія: -17,00 грн
48,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Холодногірська, 11
Всього: упаковка (2)
54,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, просп. Байрона, 1-Д
Всього: упаковка (2)
57,77 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (1)
57,85 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Клочківська, 276-Б
Всього: упаковка (2)
57,37 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5
Всього: упаковка (1)
65,90
Економія: -17,00 грн
48,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (6)
57,90 грн