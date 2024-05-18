БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА "БДЖОЛИНА ОТРУТА" 75 мл - Харків (165708) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 31 аптеці
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Харків, просп. Героїв Харкова, 99
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Харків, пл. Конституції, 1
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Харків, вул. Сумська, 23/34
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Харків, просп. Героїв Харкова, 137
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Харків, пл. Свободи, 8
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Харків, просп. Гагаріна, 72
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Харків, вул. Сумська, 73
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Незалежності, 7
Аптека низьких цін
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
1 соціальна аптека
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Харків, просп. Науки, 41/43
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Харків, вул. Холодногірська, 11
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Харків, просп. Байрона, 1-Д
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Всього: упаковка (1)
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Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Клочківська, 276-Б
1 соціальна аптека
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Харків, проїзд Стадіонний, 5
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (6)
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Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А