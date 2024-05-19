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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г - Київ (181403) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 278 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
46,08
Економія: -7,80 грн
38,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (2)
49,28
Економія: -9,13 грн
40,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
43,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (2)
48,23
Економія: -8,08 грн
40,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (2)
47,59
Економія: -7,44 грн
40,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (2)
46,05
Економія: -5,78 грн
40,27 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
48,76
Економія: -8,61 грн
40,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (2)
44,39
Економія: -5,10 грн
39,29 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (1)
34,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (1)
45,18
Економія: -4,99 грн
40,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (1)
42,87
Економія: -4,73 грн
38,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
53,81
Економія: -6,32 грн
47,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (2)
49,28
Економія: -9,13 грн
40,15 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (2)
45,94
Економія: -7,75 грн
38,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (3)
54,07
Економія: -9,79 грн
44,28 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
Всього: упаковка (2)
37,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (3)
54,25
Економія: -10,98 грн
43,27 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (2)
47,61
Економія: -7,38 грн
40,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (2)
46,43
Економія: -6,26 грн
40,17 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (2)
45,62
Економія: -5,58 грн
40,04 грн