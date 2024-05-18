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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "АРНІКА ТА КІНСЬКИЙ КАШТАН" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 30 г - Харків (181403) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 76 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
47,80
Економія: -4,74 грн
43,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
46,06
Економія: -6,11 грн
39,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
45,11
Економія: -5,20 грн
39,91 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
35,68
Економія: -1,07 грн
34,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (3)
48,37
Економія: -8,22 грн
40,15 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (2)
47,50
Економія: -7,35 грн
40,15 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (2)
44,04
Економія: -3,99 грн
40,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (2)
39,23
Економія: -2,43 грн
36,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (2)
41,41
Економія: -2,60 грн
38,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (2)
45,83
Економія: -4,87 грн
40,96 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (2)
48,17
Економія: -8,02 грн
40,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
45,18
Економія: -5,06 грн
40,12 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (2)
44,62
Економія: -4,70 грн
39,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (2)
46,21
Економія: -6,03 грн
40,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (2)
45,64
Економія: -5,70 грн
39,94 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (1)
40,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (2)
46,98
Економія: -4,64 грн
42,34 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (2)
43,61
Економія: -3,86 грн
39,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (2)
48,11
Економія: -7,88 грн
40,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Всього: упаковка (2)
41,11
Економія: -3,52 грн
37,59 грн