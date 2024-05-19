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EXPRESS GOLD ВІДНОВЛЮЮЧА МАСКА ЩО ПІДВИЩУЄ ПРУЖНІСТЬ ШКІРИ З МАТОЧНИМ МОЛОЧКОМ 8 мл, №2 - Львів (184999) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
201,45 грн
В інших містах:
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
210,76
Економія: -2,60 грн
208,16 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
211,98 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (1)
201,45 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (5)
198,24
Економія: -2,96 грн
195,28 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (1)
211,65
Економія: -0,16 грн
211,49 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Мукачево, вул. Духновича Олександра, 2
Всього: упаковка (1)
201,45 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (1)
201,45 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А
Всього: упаковка (1)
201,45 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (4)
225,83 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 2-А
Всього: упаковка (2)
193,50 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (2)
201,45 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11-А
Всього: упаковка (1)
189,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
244,35
Економія: -48,85 грн
195,50 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
228,15
Економія: -45,60 грн
182,55 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (2)
228,15
Економія: -45,60 грн
182,55 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
166,60 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (1)
244,35
Економія: -48,85 грн
195,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
217,38 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Васильківська, 15/14
Всього: упаковка (1)
201,45 грн