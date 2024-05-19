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EXPRESS GOLD ВІДНОВЛЮЮЧА МАСКА ЩО ПІДВИЩУЄ ПРУЖНІСТЬ ШКІРИ З МАТОЧНИМ МОЛОЧКОМ 8 мл, №2 - Київ (184999) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
219,18 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (4)
206,99 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
244,35
Економія: -48,85 грн
195,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
244,35
Економія: -48,85 грн
195,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (3)
208,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
217,38 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
244,35
Економія: -48,85 грн
195,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
217,22 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 15/14
Всього: упаковка (1)
201,45 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (2)
209,14 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (3)
189,50
Економія: -5,68 грн
183,82 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (1)
216,49 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (1)
244,35
Економія: -48,85 грн
195,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
244,35
Економія: -48,85 грн
195,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
Всього: упаковка (1)
204,36 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
166,60 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (2)
228,15
Економія: -45,60 грн
182,55 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 45
Всього: упаковка (2)
203,22 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
228,15
Економія: -45,60 грн
182,55 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
244,35
Економія: -48,85 грн
195,50 грн