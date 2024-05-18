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EXPRESS GOLD ВІДНОВЛЮЮЧА МАСКА ЩО ПІДВИЩУЄ ПРУЖНІСТЬ ШКІРИ З МАТОЧНИМ МОЛОЧКОМ 8 мл, №2 - Харків (184999) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (7)
218,63 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
216,58 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
202,41 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
203,84 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (3)
204,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
218,61 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (4)
217,39 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
217,19 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (3)
202,81 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
218,51 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (1)
203,02 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
204,22 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
203,66 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (2)
204,22 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (2)
204,91 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Героїв Праці, 9
Всього: упаковка (1)
217,48 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Всього: упаковка (1)
218,74 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Чугуїв, вул. Торгова, 3-А
Всього: упаковка (1)
203,99 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
202,89 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
219,17 грн