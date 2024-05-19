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D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ІНТЕНСИВ LIGHT 50 мл - Київ (191844) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Райдужна, 25
Всього: упаковка (1)
353,69
Економія: -0,53 грн
353,16 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
Всього: упаковка (2)
354,08 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:15
Київ, вул. Малишка Андрія, 3
Всього: упаковка (1)
389,34 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 5
Всього: упаковка (2)
419,56
Економія: -1,26 грн
418,30 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 21
Всього: упаковка (1)
297,46
Економія: -1,30 грн
296,16 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
382,00
Економія: -11,46 грн
370,54 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 100-А
Всього: упаковка (2)
353,86 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 6-А
Всього: упаковка (2)
352,76
Економія: -1,33 грн
351,43 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (1)
328,50 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Волинська, 16
Всього: упаковка (1)
297,70 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Всього: упаковка (1)
349,40 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Всього: упаковка (1)
345,10 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лятошинського, 14
Всього: упаковка (1)
357,90 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Всього: упаковка (1)
338,00 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Українського Відродження, 3-Г
Всього: упаковка (1)
357,90 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 243
Всього: упаковка (2)
443,54 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гора, вул. Центральна, 20-А
Всього: упаковка (1)
426,59 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 18
Всього: упаковка (2)
349,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 15-Д
Всього: упаковка (1)
222,32 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 36-А
Всього: упаковка (1)
426,77
Економія: -2,93 грн
423,84 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Згурівка, вул. Українська, 11
Всього: упаковка (1)
227,92 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черняхів, вул. Юліана Мовчана, 16
Всього: упаковка (2)
441,33
Економія: -2,17 грн
439,16 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 55
Всього: упаковка (1)
353,58
Економія: -2,94 грн
350,64 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Качинського Леха, 6
Всього: упаковка (1)
353,61
Економія: -3,84 грн
349,77 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростень, пл. Базарна, 3
Всього: упаковка (1)
327,39
Економія: -5,40 грн
321,99 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Шевченка, 78
Всього: упаковка (1)
345,39 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Європейська, 128-А
Всього: упаковка (1)
420,57 грн