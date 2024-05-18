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D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ІНТЕНСИВ LIGHT 50 мл - Харків (191844) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Згурівка, вул. Українська, 11
Всього: упаковка (1)
227,92 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 11-В
Всього: упаковка (1)
339,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Бобровиця, вул. Незалежності, 15-Д
Всього: упаковка (1)
222,32 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Гора, вул. Центральна, 20-А
Всього: упаковка (1)
427,43
Економія: -0,45 грн
426,98 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Бровари, вул. Київська, 243
Всього: упаковка (2)
445,51
Економія: -3,79 грн
441,72 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Київ, вул. Руденко Лариси, 6-А
Всього: упаковка (2)
352,60 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
382,00
Економія: -11,46 грн
370,54 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Київ, вул. Малишка Андрія, 3
Всього: упаковка (1)
384,76
Економія: -2,67 грн
382,09 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
Всього: упаковка (2)
350,58
Економія: -1,34 грн
349,24 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Київ, вул. Закревського Миколи, 21
Всього: упаковка (1)
295,21
Економія: -1,44 грн
293,77 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Київ, вул. Райдужна, 25
Всього: упаковка (1)
353,17
Економія: -6,00 грн
347,17 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 5
Всього: упаковка (2)
421,75 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Київ, просп. Берестейський, 100-А
Всього: упаковка (2)
351,11 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Фастів, вул. Соборна, 18
Всього: упаковка (2)
352,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Монастирище, вул. Соборна, 128
Всього: упаковка (1)
339,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 36-А
Всього: упаковка (1)
425,32 грн
Подорожник
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Очаків, вул. Спаська, 8
Всього: упаковка (1)
339,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Гайсин, вул. 1-го Травня, 69-А
Всього: упаковка (2)
443,23 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
Всього: упаковка (2)
319,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
Всього: упаковка (1)
319,20 грн