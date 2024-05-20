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Косметичні засобиДитяча косметикаJOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ КРЕМ ПІД ПІДГУЗОКЦіни в аптеках

JOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ КРЕМ ПІД ПІДГУЗОК крем 50 мл - Одеса (173902) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
142,24
Економія: -20,52 грн
121,72 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
126,36 грн
Центральна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 23
Всього: упаковка (1)
137,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (2)
138,41 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
137,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Генуезька, 3-Б
Всього: упаковка (1)
128,97 грн
Вузівська
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
137,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Миколаївська, 168/1
Всього: упаковка (1)
99,30
Економія: -3,30 грн
96,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
Всього: упаковка (1)
124,22 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, бульв. Десантний, 1
Всього: упаковка (1)
136,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (1)
140,38
Економія: -18,24 грн
122,14 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 7/64-Н
Всього: упаковка (1)
101,72 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 7/9-Н
Всього: упаковка (2)
123,28 грн
Чорноморська
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
Всього: упаковка (1)
137,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біляївка, вул. Головатого Отамана, 140
Всього: упаковка (1)
140,65
Економія: -18,51 грн
122,14 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Березівка, вул. Танасчишина, 61
Всього: упаковка (1)
139,11 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 83-В
Всього: упаковка (2)
139,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Карпенка Генерала, 20/1
Всього: упаковка (1)
146,01
Економія: -23,88 грн
122,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
Всього: упаковка (1)
140,02
Економія: -9,61 грн
130,41 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
Всього: упаковка (1)
149,51
Економія: -27,38 грн
122,13 грн