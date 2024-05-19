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JOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ КРЕМ ПІД ПІДГУЗОК крем 50 мл - Київ (173902) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 99 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (1)
137,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (6)
127,21 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (3)
137,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
149,48
Економія: -27,35 грн
122,13 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Всього: упаковка (1)
122,83 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
124,22 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
163,55
Економія: -24,50 грн
139,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
124,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Межигірська, 56
Всього: упаковка (1)
150,64
Економія: -28,61 грн
122,03 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
118,61 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
Всього: упаковка (1)
136,64 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 20
Всього: упаковка (1)
128,97 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3-А
Всього: упаковка (1)
142,85 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
Всього: упаковка (1)
163,55
Економія: -24,50 грн
139,05 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
138,63 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бандери Степана, 26-В
Всього: упаковка (1)
122,83 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (1)
122,40 грн
Аптека вашої сім'ї
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (1)
122,83 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 143/2
Всього: упаковка (1)
130,43 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 21
Всього: упаковка (1)
137,95 грн