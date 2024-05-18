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JOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ КРЕМ ПІД ПІДГУЗОК крем 50 мл - Харків (173902) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 49 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
137,68 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
137,46 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
124,22 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
138,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (7)
139,03 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 38
Всього: упаковка (1)
136,32 грн
Аптека ваш консультант
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, просп. Гагаріна, 41/2
Всього: упаковка (1)
136,98 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
137,71 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (3)
137,96 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
101,72 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
114,75 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Культури, 16
Всього: упаковка (1)
123,24 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
138,45 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (3)
133,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
143,53
Економія: -15,67 грн
127,86 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
136,64 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
135,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
146,22
Економія: -21,28 грн
124,94 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (1)
145,81
Економія: -15,08 грн
130,73 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Дерев'янка, 7
Всього: упаковка (1)
127,48 грн