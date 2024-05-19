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EXPRESS BEAUTY ЗВОЛОЖУЮЧА МАСКА З АЛОЕ 8 мл, №2 - Київ (185007) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (1)
117,00 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (2)
131,74
Економія: -0,96 грн
130,78 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (2)
132,97
Економія: -1,63 грн
131,34 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
Всього: упаковка (1)
132,78 грн
Глорія
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
142,40 грн
Роза
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (2)
142,40 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (3)
142,40 грн
Вузівська
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (3)
142,40 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (5)
142,40 грн
Аптека біля ратуші
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
133,00
Економія: -2,08 грн
130,92 грн
Центральна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
133,17
Економія: -1,82 грн
131,35 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом