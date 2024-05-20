Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено

В інших містах:

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Запоріжжя, просп. Соборний, 147 Всього: упаковка (4) 120,03 Економія: -7,23 грн 112,80 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71 Всього: упаковка (1) 133,00 Економія: -1,45 грн 131,55 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А Всього: упаковка (1) 116,42 Економія: -3,62 грн 112,80 грн Забронювати

Центральна Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2 Всього: (1) 132,99 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Луцьк, просп. Соборності, 43 Всього: упаковка (1) 132,48 Економія: -0,12 грн 132,36 грн Забронювати

Альго-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2 Всього: упаковка (1) 117,00 грн