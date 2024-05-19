Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено

В інших містах:

Центральна Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2 Всього: (1) 132,46 Економія: -1,67 грн 130,79 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Луцьк, просп. Соборності, 43 Всього: упаковка (1) 132,93 Економія: -2,16 грн 130,77 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71 Всього: упаковка (1) 133,19 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А Всього: упаковка (1) 116,42 Економія: -3,62 грн 112,80 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Запоріжжя, просп. Соборний, 147 Всього: упаковка (4) 120,03 Економія: -7,23 грн 112,80 грн Забронювати

Альго-фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2 Всього: упаковка (1) 117,00 грн