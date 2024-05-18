Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється за 52 хв Графік роботи Запоріжжя, просп. Соборний, 147 Всього: упаковка (4) 117,86 Економія: -5,06 грн 112,80 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється за 52 хв Графік роботи Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А Всього: упаковка (1) 120,61 Економія: -7,81 грн 112,80 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71 Всього: упаковка (1) 132,28 Економія: -0,68 грн 131,60 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Луцьк, просп. Соборності, 43 Всього: упаковка (1) 131,68 грн Забронювати

Центральна Детальніше Відчинено Зачиняється за 52 хв Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2 Всього: (1) 132,97 грн Забронювати

Альго-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2 Всього: упаковка (1) 117,00 грн