Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено

В інших містах:

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Запоріжжя, просп. Соборний, 147 Всього: упаковка (4) 117,21 Економія: -4,41 грн 112,80 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А Всього: упаковка (1) 118,05 Економія: -5,25 грн 112,80 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71 Всього: упаковка (1) 131,59 Економія: -0,22 грн 131,37 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Рівне, вул. Соборна, 94 Всього: упаковка (1) 132,04 Економія: -0,44 грн 131,60 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Луцьк, просп. Соборності, 43 Всього: упаковка (1) 132,92 Економія: -2,12 грн 130,80 грн Забронювати

Центральна Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2 Всього: (1) 133,35 Економія: -0,10 грн 133,25 грн Забронювати

Альго-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2 Всього: упаковка (1) 117,00 грн