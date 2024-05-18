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EXPRESS BEAUTY МАСКА ДЛЯ ГЛИБОКОГО ОЧИЩЕННЯ З ЗЕЛЕНОЮ ГЛИНОЮ 8 мл, №2 - Харків (185001) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (2)
135,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (2)
131,76 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Черкаси, вул. Припортова, 34
Всього: упаковка (2)
118,72 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 90
Всього: упаковка (3)
112,36 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Бровари, вул. Київська, 316
Всього: упаковка (2)
117,98 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (1)
135,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (2)
112,36 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (6)
135,60 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
119,78 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (3)
119,78 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 15/14
Всього: упаковка (1)
125,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
125,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
Всього: упаковка (1)
126,56 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (3)
113,04 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Київ, вул. Луценка Дмитра, 6
Всього: упаковка (2)
117,52 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
Всього: упаковка (2)
135,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Київ, просп. Берестейський, 65-Б
Всього: упаковка (1)
110,24 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Київ, вул. Змієнка Всеволода, 21
Всього: упаковка (1)
84,80 грн
Аптека tas
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Київ, просп. Берестейський, 96
Всього: упаковка (1)
112,36 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (1)
120,61
Економія: -7,81 грн
112,80 грн