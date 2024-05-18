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EXPRESS BEAUTY МАСКА ПРОТИ НАБРЯКІВ І ТЕМНИХ КІЛ З ГІНКГО БІЛОБА (ДЛЯ ШКІРИ НАВКОЛО ОЧЕЙ) 2 мл, №2 - Харків (185014) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (13)
135,26 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
135,65 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
128,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (3)
136,63 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (3)
127,16 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
138,27 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (4)
136,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
127,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
135,23 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
136,03 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (1)
136,26 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
128,59 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (1)
127,84 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (2)
128,28 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Героїв Праці, 9
Всього: упаковка (3)
135,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Всього: упаковка (2)
128,30 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Чугуїв, вул. Торгова, 3-А
Всього: упаковка (2)
128,05 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (6)
135,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
135,43 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
127,80 грн