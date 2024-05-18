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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ГІНКГО БІЛОБА ТА СОФОРА" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ГІНКГО БІЛОБА ТА СОФОРА" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г - Харків (181401) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 286 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (2)
47,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
38,63
Економія: -1,33 грн
37,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
48,64 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
39,46 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
39,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (5)
53,70
Економія: -6,91 грн
46,79 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2)
47,12 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
48,65 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
49,15 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (4)
48,92 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
47,46 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
49,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
51,12
Економія: -5,89 грн
45,23 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (3)
47,54 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (3)
47,07 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
39,53 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
49,23 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (1)
47,49 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (1)
49,14 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
43,78
Економія: -6,03 грн
37,75 грн