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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "КІНСЬКИЙ КАШТАН ТА М'ЯТА" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "КІНСЬКИЙ КАШТАН ТА М'ЯТА" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г - Харків (181400) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 292 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
47,01 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
43,58 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
45,12 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
43,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (5)
53,70
Економія: -13,05 грн
40,65 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2)
47,15 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
43,56 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (5)
43,46 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
43,55 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
47,15 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
46,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
53,63
Економія: -9,52 грн
44,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
46,94 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
49,41 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (3)
43,23 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
49,48 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (1)
47,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (2)
46,87 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
52,58
Економія: -11,20 грн
41,38 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: упаковка (1)
43,41 грн