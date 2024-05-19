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D'OLIVA HYDRO CARE PLUS ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ З ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮ 50 мл - Київ (189347) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Райдужна, 25
Всього: упаковка (1)
346,43 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
Всього: упаковка (1)
345,17
Економія: -2,81 грн
342,36 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:15
Київ, вул. Малишка Андрія, 3
Всього: упаковка (1)
382,77 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 5
Всього: упаковка (2)
417,45 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 21
Всього: упаковка (1)
320,88
Економія: -3,80 грн
317,08 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
343,00
Економія: -10,29 грн
332,71 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 100-А
Всього: упаковка (1)
348,05 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 6
Всього: упаковка (1)
382,78
Економія: -6,59 грн
376,19 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
Всього: упаковка (1)
383,09 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 6-А
Всього: упаковка (1)
346,03
Економія: -1,93 грн
344,10 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Львівська, 22
Всього: упаковка (1)
378,00
Економія: -0,02 грн
377,98 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 9/3
Всього: упаковка (1)
380,69
Економія: -0,16 грн
380,53 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (1)
330,00 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 28
Всього: упаковка (1)
397,10 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 25
Всього: упаковка (1)
397,10 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-В
Всього: упаковка (1)
296,90 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Всього: упаковка (1)
339,00 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Українського Відродження, 3-Г
Всього: упаковка (1)
352,70 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 243
Всього: упаковка (2)
439,39 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гора, вул. Центральна, 20-А
Всього: упаковка (1)
382,26
Економія: -1,41 грн
380,85 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 18
Всього: упаковка (1)
343,71
Економія: -0,96 грн
342,75 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 36-А
Всього: упаковка (2)
344,28
Економія: -1,91 грн
342,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Гоголя, 13-А/4
Всього: упаковка (1)
234,32 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черняхів, вул. Юліана Мовчана, 16
Всього: упаковка (1)
381,43 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 55
Всього: упаковка (1)
383,81
Економія: -6,47 грн
377,34 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Качинського Леха, 6
Всього: упаковка (2)
438,35
Економія: -0,99 грн
437,36 грн