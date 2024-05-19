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SVR ТОПІАЛІС КРЕМ ОЧИЩАЮЧИЙ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ТА ТІЛА тм "Laboratoires SVR" 200 мл - Київ (252564) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
683,15
Економія: -20,49 грн
662,66 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
479,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
Всього: упаковка (1)
626,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
616,81 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: упаковка (1)
610,25
Економія: -18,31 грн
591,94 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (3)
536,36 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
Всього: упаковка (2)
527,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Мукачівська, 5-А
Всього: упаковка (1)
558,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Білецького Академіка, 11
Всього: упаковка (1)
559,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, просп. Берестейський, 65-Б
Всього: упаковка (1)
527,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Данченка Сергія, 14
Всього: упаковка (1)
572,51 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
Всього: упаковка (1)
610,25
Економія: -18,31 грн
591,94 грн
Будь здоровий
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Всього: упаковка (1)
610,25
Економія: -18,31 грн
591,94 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Героїв Маріуполя, 4
Всього: упаковка (1)
558,90 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (2)
683,15
Економія: -20,49 грн
662,66 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
683,15
Економія: -20,49 грн
662,66 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
610,25
Економія: -18,31 грн
591,94 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Софіївська Борщагівка, просп. Мартинова, 12
Всього: упаковка (1)
536,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Крюківщина, вул. Єдності, 2
Всього: упаковка (1)
558,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Вишневе, вул. Освіти, 17
Всього: упаковка (1)
572,51 грн