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SVR ТОПІАЛІС КРЕМ ОЧИЩАЮЧИЙ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ТА ТІЛА тм "Laboratoires SVR" 200 мл - Харків (252564) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, пров. Донецький, 18
Всього: упаковка (1)
530,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
Всього: упаковка (1)
530,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 128-В
Всього: упаковка (1)
530,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
Всього: упаковка (1)
530,00 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Полтава, вул. Котляревського, 11
Всього: упаковка (1)
558,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (2)
616,81 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (1)
560,00
Економія: -73,00 грн
487,00 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
574,00
Економія: -87,00 грн
487,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (1)
560,00
Економія: -73,00 грн
487,00 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Черкаси, вул. Припортова, 34
Всього: упаковка (1)
590,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
610,25
Економія: -18,31 грн
591,94 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Чернігів, вул. Пухова, 142
Всього: упаковка (2)
479,12 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
Всього: упаковка (3)
584,43 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Бровари, вул. Київська, 316
Всього: упаковка (1)
563,18 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (1)
683,15
Економія: -20,49 грн
662,66 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
683,15
Економія: -20,49 грн
662,66 грн
Будь здоровий
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Всього: упаковка (1)
610,25
Економія: -18,31 грн
591,94 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
610,25
Економія: -18,31 грн
591,94 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
610,25
Економія: -18,31 грн
591,94 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
616,81 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
683,15
Економія: -20,49 грн
662,66 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
479,12 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: упаковка (1)
610,25
Економія: -18,31 грн
591,94 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (3)
536,36 грн