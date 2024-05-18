SVR ТОПІАЛІС КРЕМ ОЧИЩАЮЧИЙ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ТА ТІЛА тм "Laboratoires SVR" 200 мл - Харків (252564) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, пров. Донецький, 18
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 128-В
В інших містах:
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Полтава, вул. Котляревського, 11
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Елітфарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Черкаси, вул. Припортова, 34
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Чернігів, вул. Пухова, 142
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Бровари, вул. Київська, 316
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Будь здоровий
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Київ, шосе Столичне, 103/3
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Віталюкс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Віталюкс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18