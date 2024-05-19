SVR СПІРІАЛЬ КУЛЬКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ, АНТИПЕРСПІРАНТ тм "Laboratoires SVR" 50 мл - Київ (252573) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 34 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
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Київ, вул. Антоновича, 47-А
Біла ромашка
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Київ, вул. Антоновича, 50
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Ярославська, 56-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
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Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Бандери Степана, 36
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 143/2
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
Аптека вашої сім'ї
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Віталюкс
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Онлайн №2
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А