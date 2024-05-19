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SVR СПІРІАЛЬ КУЛЬКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ, АНТИПЕРСПІРАНТ тм "Laboratoires SVR" 50 мл - Київ (252573) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
440,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
440,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
410,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
480,65
Економія: -14,42 грн
466,23 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
377,36 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (3)
352,98 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
480,65
Економія: -14,42 грн
466,23 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
480,65
Економія: -14,42 грн
466,23 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (4)
377,36 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
433,96 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Бандери Степана, 36
Всього: упаковка (1)
377,36 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (2)
352,98 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 143/2
Всього: упаковка (1)
396,23 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
480,65
Економія: -14,42 грн
466,23 грн
Аптека вашої сім'ї
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б
Всього: упаковка (4)
352,98 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6
Всього: упаковка (1)
405,93 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: упаковка (1)
480,65
Економія: -14,42 грн
466,23 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (4)
352,98 грн
Онлайн №2
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (4)
352,98 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
Всього: упаковка (2)
388,28 грн