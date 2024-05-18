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SVR СПІРІАЛЬ КУЛЬКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ, АНТИПЕРСПІРАНТ тм "Laboratoires SVR" 50 мл - Харків (252573) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, пров. Донецький, 18
Всього: упаковка (1)
348,50 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
Всього: упаковка (1)
372,50 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 33-А
Всього: упаковка (1)
348,50 грн
Класна аптека
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Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
Всього: упаковка (1)
348,50 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 128-В
Всього: упаковка (1)
372,50 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
Всього: упаковка (1)
348,50 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
Всього: упаковка (1)
348,50 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Петропавлівська, 60
Всього: упаковка (1)
352,98 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (1)
410,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (4)
433,96 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (3)
415,10 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
431,00
Економія: -71,00 грн
360,00 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
431,00
Економія: -71,00 грн
360,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
413,00
Економія: -53,00 грн
360,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
413,00
Економія: -53,00 грн
360,00 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Черкаси, вул. Припортова, 34
Всього: упаковка (1)
415,10 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
480,65
Економія: -14,42 грн
466,23 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
Всього: упаковка (1)
352,98 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Чернігів, вул. Пухова, 142
Всього: упаковка (1)
352,98 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Чернігів, просп. Миру, 49
Всього: упаковка (3)
480,65
Економія: -14,42 грн
466,23 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (1)
449,55
Економія: -13,49 грн
436,06 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (2)
480,65
Економія: -14,42 грн
466,23 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
366,00
Економія: -10,98 грн
355,02 грн
Будь здоровий
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Всього: упаковка (1)
449,55
Економія: -13,49 грн
436,06 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
480,65
Економія: -14,42 грн
466,23 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
Всього: упаковка (1)
370,63 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
449,55
Економія: -13,49 грн
436,06 грн