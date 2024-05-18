SVR СПІРІАЛЬ КУЛЬКОВИЙ ДЕЗОДОРАНТ, АНТИПЕРСПІРАНТ тм "Laboratoires SVR" 50 мл - Харків (252573) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, пров. Донецький, 18
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 33-А
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 128-В
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
В інших містах:
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Петропавлівська, 60
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 23 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Елітфарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Черкаси, вул. Припортова, 34
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Чернігів, вул. Пухова, 142
Біла ромашка
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Чернігів, просп. Миру, 49
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Будь здоровий
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Київ, шосе Столичне, 103/3