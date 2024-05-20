SVR СПІРІАЛЬ КРЕМ-ДЕЗОДОРАНТ, АНТИПЕРСПІРАНТ тм "Laboratoires SVR" 50 мл - Одеса (252572) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Адмірал
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Вузівська
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Южна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
В інших містах:
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Жемчужина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 6
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Келецька / Космонавтів, 57/38
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Елітфарм
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 38
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Столичне, 103/3