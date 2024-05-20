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SVR СПІРІАЛЬ КРЕМ-ДЕЗОДОРАНТ, АНТИПЕРСПІРАНТ тм "Laboratoires SVR" 50 мл - Одеса (252572) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
424,10 грн
Вузівська
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
424,10 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
424,10 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (2)
461,70
Економія: -13,85 грн
447,85 грн
В інших містах:
Жемчужина
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 6
Всього: упаковка (1)
424,10 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
461,70
Економія: -13,85 грн
447,85 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (1)
398,77 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Келецька / Космонавтів, 57/38
Всього: упаковка (1)
397,55
Економія: -1,21 грн
396,34 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
461,70
Економія: -13,85 грн
447,85 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (2)
461,70
Економія: -13,85 грн
447,85 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (5)
405,00
Економія: -76,00 грн
329,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
385,00
Економія: -56,00 грн
329,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
461,70
Економія: -13,85 грн
447,85 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
386,33 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 38
Всього: упаковка (1)
384,27 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (2)
416,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (1)
385,54 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
461,70
Економія: -13,85 грн
447,85 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (5)
362,52 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
432,05
Економія: -12,96 грн
419,09 грн