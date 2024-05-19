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SVR СПІРІАЛЬ КРЕМ-ДЕЗОДОРАНТ, АНТИПЕРСПІРАНТ тм "Laboratoires SVR" 50 мл - Львів (252572) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
412,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (1)
412,00 грн
В інших містах:
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Стрий, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (1)
326,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, пл. Ринок, 12
Всього: упаковка (1)
376,52 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
401,77 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
396,33 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Збараж, вул. Грушевського Михайла, 4
Всього: упаковка (1)
378,60 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Луцьк, просп. Волі, 9/16
Всього: упаковка (1)
378,60 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, вул. Рівненська, 89
Всього: упаковка (1)
396,29 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (3)
399,37
Економія: -1,13 грн
398,24 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Духновича Олександра, 2
Всього: упаковка (1)
378,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Богоявленська, 24
Всього: упаковка (1)
388,09 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (1)
378,60 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А
Всього: упаковка (1)
378,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Берегове, пл. Кошута, 7
Всього: упаковка (1)
378,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (5)
362,52 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 38
Всього: упаковка (1)
384,27 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Звягель, вул. Шевченка, 43
Всього: упаковка (1)
384,22 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (2)
461,70
Економія: -13,85 грн
447,85 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Келецька / Космонавтів, 57/38
Всього: упаковка (1)
402,05 грн