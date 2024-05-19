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SVR СПІРІАЛЬ КРЕМ-ДЕЗОДОРАНТ, АНТИПЕРСПІРАНТ тм "Laboratoires SVR" 50 мл - Київ (252572) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
412,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
461,70
Економія: -13,85 грн
447,85 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
461,70
Економія: -13,85 грн
447,85 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
461,70
Економія: -13,85 грн
447,85 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (2)
362,52 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
416,90 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Бандери Степана, 36
Всього: упаковка (1)
362,52 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
461,70
Економія: -13,85 грн
447,85 грн
Аптека вашої сім'ї
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б
Всього: упаковка (3)
339,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
Всього: упаковка (1)
416,90 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: упаковка (1)
461,70
Економія: -13,85 грн
447,85 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (1)
432,05
Економія: -12,96 грн
419,09 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (1)
380,65 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, просп. Берестейський, 65-Б
Всього: упаковка (1)
398,77 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
461,70
Економія: -13,85 грн
447,85 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
Всього: упаковка (1)
432,05
Економія: -12,96 грн
419,09 грн
Будь здоровий
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Всього: упаковка (1)
461,70
Економія: -13,85 грн
447,85 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
359,00
Економія: -10,77 грн
348,23 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
Всього: упаковка (1)
378,60 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, просп. Берестейський, 96
Всього: упаковка (1)
362,52 грн