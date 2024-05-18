SVR СПІРІАЛЬ КРЕМ-ДЕЗОДОРАНТ, АНТИПЕРСПІРАНТ тм "Laboratoires SVR" 50 мл - Харків (252572) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Перша аптека
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Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека ваш консультант
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Харків, просп. Ювілейний, 57/106
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Харків, шосе Салтівське, 248
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
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Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 33-А
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Первомайський, м-н 1/2, 48
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Первомайський, вул. Центральна, 12-А
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Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
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Кам'янське, просп. Свободи, 30
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Селидове, вул. Нагірна, 29
Елітфарм
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Чернігів, вул. Пухова, 142
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
Біла ромашка
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Чернігів, просп. Миру, 49
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241