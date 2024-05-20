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Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиЗасоби по догляду за нігтямиSVR КСЕРІАЛЬ 40 ГЕЛЬ ДЛЯ ПОТОВЩЕНИХ ТА ПОШКОДЖЕНИХ НІГТІВ тм "Laboratoires SVR"Ціни в аптеках

SVR КСЕРІАЛЬ 40 ГЕЛЬ ДЛЯ ПОТОВЩЕНИХ ТА ПОШКОДЖЕНИХ НІГТІВ тм "Laboratoires SVR" 10 мл - Одеса (252231) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
645,87 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (2)
695,09
Економія: -73,15 грн
621,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
635,86 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
Всього: упаковка (1)
664,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (1)
671,68 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
664,90 грн
Роза
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
693,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (2)
680,39 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Всього: упаковка (1)
686,72 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 9
Всього: упаковка (1)
664,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (2)
690,58
Економія: -65,98 грн
624,60 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
693,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (4)
693,83
Економія: -60,60 грн
633,23 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (3)
693,00 грн
Вузівська
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
693,00 грн
Зарина
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Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Корольова Академіка, 34-А
Всього: упаковка (2)
693,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
664,90 грн
Евіта
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Левітана, 79
Всього: упаковка (1)
693,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
664,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14/13
Всього: упаковка (1)
748,55
Економія: -98,19 грн
650,36 грн