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Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиЗасоби по догляду за нігтямиSVR КСЕРІАЛЬ 40 ГЕЛЬ ДЛЯ ПОТОВЩЕНИХ ТА ПОШКОДЖЕНИХ НІГТІВ тм "Laboratoires SVR"Ціни в аптеках

SVR КСЕРІАЛЬ 40 ГЕЛЬ ДЛЯ ПОТОВЩЕНИХ ТА ПОШКОДЖЕНИХ НІГТІВ тм "Laboratoires SVR" 10 мл - Львів (252231) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
647,05 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
647,05 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
683,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
683,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (2)
647,05 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
647,05 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (2)
683,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Вашингтона, 8
Всього: упаковка (2)
647,05 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (2)
683,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 57
Всього: упаковка (3)
714,20 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Львів, вул. Городоцька, 2
Всього: упаковка (1)
691,00 грн
В інших містах:
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Стрий, вул. Коссака, 9
Всього: упаковка (1)
604,80 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 21
Всього: упаковка (1)
541,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Стрий, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (2)
541,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (3)
683,46 грн
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
618,82 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
642,91 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
615,70
Економія: -0,15 грн
615,55 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
660,17 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 36
Всього: упаковка (2)
683,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Хмельницького Богдана, 11
Всього: упаковка (1)
703,28 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, просп. Волі, 4
Всього: упаковка (2)
683,00 грн