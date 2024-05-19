Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиЗасоби по догляду за нігтямиSVR КСЕРІАЛЬ 40 ГЕЛЬ ДЛЯ ПОТОВЩЕНИХ ТА ПОШКОДЖЕНИХ НІГТІВ тм "Laboratoires SVR"Ціни в аптеках

SVR КСЕРІАЛЬ 40 ГЕЛЬ ДЛЯ ПОТОВЩЕНИХ ТА ПОШКОДЖЕНИХ НІГТІВ тм "Laboratoires SVR" 10 мл - Київ (252231) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
703,29 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
662,72 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
703,29 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
652,61 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
683,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
682,06 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
654,41 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
686,03 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
766,80
Економія: -153,35 грн
613,45 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
716,85
Економія: -143,35 грн
573,50 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
766,80
Економія: -153,35 грн
613,45 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
637,46 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
643,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
686,87 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
638,58 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Солом'янська, 21
Всього: упаковка (1)
642,79 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
716,85
Економія: -143,35 грн
573,50 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 10-Б
Всього: упаковка (1)
649,80 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, просп. Оболонський, 7
Всього: упаковка (1)
638,56 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Бальзака Оноре, 6
Всього: упаковка (1)
649,80 грн