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Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиЗасоби по догляду за нігтямиSVR КСЕРІАЛЬ 40 ГЕЛЬ ДЛЯ ПОТОВЩЕНИХ ТА ПОШКОДЖЕНИХ НІГТІВ тм "Laboratoires SVR"Ціни в аптеках

SVR КСЕРІАЛЬ 40 ГЕЛЬ ДЛЯ ПОТОВЩЕНИХ ТА ПОШКОДЖЕНИХ НІГТІВ тм "Laboratoires SVR" 10 мл - Харків (252231) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 39 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
686,30 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
635,59 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
679,86 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
636,94 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
681,38 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
637,72 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
669,79 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
663,82 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (2)
605,58 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
640,13 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (3)
643,24 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
609,29 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (1)
641,65 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (2)
679,58 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
683,29 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (1)
681,96 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
639,31 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (2)
639,30 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
688,88 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
686,72 грн