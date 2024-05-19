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SVR КСЕРІАЛЬ 10 КОСМЕТИЧНЕ МОЛОЧКО "ЗВОЛОЖЕННЯ І КОМФОРТ 24 ГОДИНИ" тм "Laboratoires SVR" 200 мл - Київ (252213) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 71 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
699,39 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
652,23 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
699,39 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
669,03 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
636,28 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
639,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
640,36 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
762,75
Економія: -22,88 грн
739,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
729,02
Економія: -85,15 грн
643,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
753,73
Економія: -92,21 грн
661,52 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
762,75
Економія: -22,88 грн
739,87 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
Всього: упаковка (1)
699,38 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
712,80
Економія: -21,38 грн
691,42 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (1)
598,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
688,31
Економія: -96,95 грн
591,36 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (2)
598,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
633,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (1)
750,05
Економія: -117,47 грн
632,58 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (3)
660,94 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (3)
688,74 грн