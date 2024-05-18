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SVR КСЕРІАЛЬ 10 КОСМЕТИЧНЕ МОЛОЧКО "ЗВОЛОЖЕННЯ І КОМФОРТ 24 ГОДИНИ" тм "Laboratoires SVR" 200 мл - Харків (252213) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 44 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
682,39 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
637,44 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
637,31 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
679,74 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
634,89 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
640,32 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (3)
666,89 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
662,81 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (3)
617,36 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
633,21 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
637,85 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
614,17 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (1)
631,63 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (2)
683,55 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (2)
633,32 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (1)
682,57 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
684,79 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
632,53 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
636,78 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
637,05 грн