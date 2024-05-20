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STOP CUPEROZ (СТОП КУПЕРОЗ) НЕЙТРАЛЬНИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ВМИВАННЯ 270 мл - Одеса (228920) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 138 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
162,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (1)
220,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
208,30
Економія: -15,14 грн
193,16 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
191,40 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
199,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
150,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (1)
185,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
180,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
166,50
Економія: -19,58 грн
146,92 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
187,59
Економія: -24,43 грн
163,16 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (2)
148,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (2)
220,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (2)
210,68
Економія: -51,27 грн
159,41 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (2)
220,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Соборна / Садова, 2/20
Всього: упаковка (1)
191,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 52/1
Всього: упаковка (2)
220,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
149,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (1)
180,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
160,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (1)
208,99
Економія: -48,13 грн
160,86 грн