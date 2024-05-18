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STOP CUPEROZ (СТОП КУПЕРОЗ) НЕЙТРАЛЬНИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ВМИВАННЯ 270 мл - Харків (228920) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 188 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
175,34
Економія: -11,47 грн
163,87 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
173,47 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
194,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
205,80
Економія: -47,54 грн
158,26 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
170,91 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
193,54 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (2)
220,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (4)
169,65 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
220,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
170,16 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (2)
170,19 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
170,09 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
176,33 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (2)
171,27 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
173,21
Економія: -23,35 грн
149,86 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: упаковка (1)
194,33 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
169,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (6)
175,89 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
175,71 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (2)
169,68 грн