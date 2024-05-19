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STOP CUPEROZ (СТОП КУПЕРОЗ) НІЖНИЙ ТОНІК З УКРІПЛЮЮЧИМ ЕФЕКТОМ 200 мл - Київ (228923) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 506 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (66)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
128,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (4)
182,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
182,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
160,49 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
159,04 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (66)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
128,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (2)
150,96 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1)
182,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (66)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
128,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (7)
144,59 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
182,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
145,89 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (2)
160,38 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (2)
182,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
182,71
Економія: -55,13 грн
127,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
149,07
Економія: -22,26 грн
126,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (66)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
128,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
145,49
Економія: -18,68 грн
126,81 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21
Всього: упаковка (2)
182,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
160,61
Економія: -34,58 грн
126,03 грн