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STOP CUPEROZ (СТОП КУПЕРОЗ) НІЖНИЙ ТОНІК З УКРІПЛЮЮЧИМ ЕФЕКТОМ 200 мл - Харків (228923) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 167 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
145,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
128,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
137,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
128,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2)
159,92 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
136,74 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (2)
182,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
136,85 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
128,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
145,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
128,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
145,35 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
144,60 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (2)
141,36 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
128,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: упаковка (1)
160,22 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (3)
145,78 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (8)
144,68 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (1)
145,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Всього: упаковка (2)
145,88 грн